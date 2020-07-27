У Кремлі вже в перший день перемир'я заявили, що не можуть гарантувати дотримання режиму тиші з боку бойовиків на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню на сході України. Представник Кремля пояснив це тим, що РФ нібито "не є учасником конфлікту".

За словами Пєскова, домовленості про безстрокове перемир'я в Донбасі, які набули чинності від початку поточної доби, 27 липня, є важливим кроком до "розрядки напруженості".

При цьому він заявив, що Росія не може виступати в якості гаранта дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, тому що нібито не є учасником конфлікту на сході України.

"На рівні "нормандського формату" (закріпити цю домовленість, - ред.) - це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії в даному випадку - не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України", - заявив прессекретар Путіна.

Як відомо, учасники ТКГ по Донбасу домовились про нове всеосяжне перемир'я, в рамках якого з позицій відводиться озброєння, повністю забороняється відкривати вогонь, а також не можна використовувати снайперів, розвідку, в тому числі дрони.

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