Как известно, в течение более года в США отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в Америку от компаний, собственников которых является Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда. Это происходило в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет.
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Напомним, большая трагедия в семье Коломойского, что известно: "Душа покинула материальный мир".
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