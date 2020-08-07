Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется делать выбор в пользу Украины или РФ Как сообщает Politeka, об этом заявил политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети. Он отметил, что Министерство юстиции США официально обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании средств через ПриватБанк,а также массовых хищениях средств вкладчиков банка, в том числе на территории США. "А это реальная бомба для украинского политикума и начало конца власти Зеленского", - считает эксперт.

Кроме того, по словам Смолия, в статье американского издания The Washington Post неоднократно упоминается Зеленский в качестве особы, которая может быть связана с Коломойским.

"Теперь украинская власть может сделать окончательный крен в сторону России, так как деваться уже некуда. Обвинения против Коломойского очень серьезные, а Зеленскому надо делать выбор. И этот выбор будет либо Украина, либо Кремль с Коломойским. Несмотря на все события последнего года, очень сомнительно, что власть сделает выбор в сторону Украины", - написал Смолий.

Как известно, в течение более года в США отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в Америку от компаний, собственников которых является Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда. Это происходило в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет.

Напомним, большая трагедия в семье Коломойского, что известно: "Душа покинула материальный мир".

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