​США обратились к России из-за Украины и призвали Москву покинуть оккупированный Крым

Об этом сообщают информационные агентства, цитируя заявление посольства Соединенных Штатов в Украине, которое было сделано на странице дипломатического ведомства в социальной сети Twitter.

В посольстве напомнили, что Крым является суверенной украинской территорией, а РФ пора сложить оружие.

США обратились к российским властям в Международный день коренных народов мира: американские дипломаты также отметили жестокие нарушения прав крымских татар на полуострове, которые начались сразу после захвата Крыма.

Также в сообщении отмечено, что Крым является суверенной украинской территорией, которую Россия должна освободить.



«В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию», — заявили в дипломатическом представительстве, а свое сообщение они сопроводили хэштегом "КримЦеУкраїна".

Также ранее сообщалось, что возможное нападение РФ с крымского направления было бы "слишком драматичным шагом для Кремля", поэтому этого не произойдет.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он также напомнил, что РФ ведет агрессию против Украины не только на поле боя, но и в тылу, используя гибридные методы.

Напомним, Россия применила оружие в космосе: в США забили тревогу, что происходит.

Также Politeka сообщала, США передадут Украине новую военную технику.