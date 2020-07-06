Яка може бути наступна мета РФ крім Херсона

РФ планує захопити весь південь України і бачить своєю кінцевою метою не тільки Херсон, але й Одесу

Про це заявив генерал-лейтенант, екс-командувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю LB.ua

Він вважає, що Москва хоче мати повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя – від Одеси і до Керчі.

"Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і надасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря", – зауважив Ходжес.

Також генерал-лейтенант впевнений, що якщо російське керівництво захоче атакувати Україну під час військових навчань "Кавказ – 2020", воно спробує захопити не тільки Херсон, але і весь Південь України.

"Коли я дивлюся на мапу України, конкретно на Чорноморський регіон, то бачу, що ключова мета тут для Росії – це, звичайно ж, дамба в Новій Каховці (Херсонська область – Ред.). Але якщо вони будуть контролювати цю частину України, то їм до Одеси буде рукою подати.

Плюс не забувайте, що російський флот завжди блокує прилеглий до Одеси простір, коли починає проводити вогневі навчання. Можливо, Одеса – це наступний крок. І що перед цим Москва захоче подивитися, як відреагує на її дії Захід", – резюмував Ходжес.

Раніше ми писали, що Росія запропонувала Білорусі політичну інтеграцію.

Про це повідомив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко під час інтернет-конференції до Дня Незалежності Білорусі.

Як зазначив білоруський дипломат, РФ висловила пропозицію щодо інтеграції, а точніше - про передачу Білоруссю на наднаціональний рівень 95% повноважень.

За словами Семашка, поглиблення інтеграції повинно відбуватися тільки тверезо - без порушення суверенітету

Посол згадав випадок 13 лютого минулого року, коли в Сочі було обумовлено перше речення. Після цього Семашко під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенко, сказав наступне: "Я кажу: ну, це повне "руки вгору" називається..."

Як зазначив дипломат, автори пропозиції виявили бажання "все віддати нагору", залишивши кілька пунктів недоторканими, наприклад, назва міліції (у Росії - поліція).

Однак диппредставник побачив і позитивний момент інтеграції, наприклад, як у Євросоюзі.

При аналізі національних та наднаціональних функцій, останніх налічується всього 18%, а решта - національні. Однак у запропонованому документі 13 лютого 95% мали навпаки наднаціональні функції.

Тому до питання про інтеграцію слід підходити з особливою увагою, адже ніхто з зазначених країн не хоче втрачати свій національний суверенітет.

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