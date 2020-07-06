Україна першою в світі отримає ці катери від США

Про це в інтерв'ю “Думська” сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

За його словами, в цьому році український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частину з них відправлять в Азовське море, повідомляє Politeka.net.

“Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували. Це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі, зокрема як поетапно розвивати ВМС України”, – підкреслив він.

Командувач ВМС розповів, що на катери Mark VI можна встановити зброю та обладнання для різних цілей.

Раніше ми писали, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.

"Не вірте казкам про доброго північного сусіда! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ВСУ.

За словами Сергія Кривоноса, російські військові нарощують сили на Сході і в захопленому Криму. Крім того, вони збирають значні бойові ресурси, прикриваючись навчаннями.

"РФ постійно нарощує військовий контингент у наших кордонів на сході, йде посилення угрупування військ в тимчасово окупованому Криму. Масштабні військові навчання Росії «Кавказ-2020», можуть посилити військову загрозу для України", - зазначив український генерал.

Нагадаємо, Путін і Лукашенко остаточно посварилися, кадри взаємних принижень.

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