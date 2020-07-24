РФ на навколоземній орбіті провела випробування противоспутникової зброї

Росіяни продовжують розробляти збройні системи космічного базування, чим створюють загрозу для США і союзників, передає dw.com.

Випробування, проведені росіянами, відбулися 15 липня.

Таку заяву 23 липня опублікувало космічне командування США

Від супутника РФ "Космос-2543" відокремився якийсь об'єкт – в заяві не зазначено, який саме. З цим об'єктом щось зробили – точно не написали, що саме. Але в США наполягають, що є неспростовні докази, що це були саме випробування зброї. Адже поведінка російських супутників повністю не відповідає заявленим завданням і функціям.

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Також в космічному командуванні звернули увагу на те, що супутникова система РФ, залучена до цього випробування зброї на орбіті – та ж, яка маневрувала поряд з урядовим супутником США на початку 2020 року.

Також випробування 15 липня – ще одне свідчення зусиль Росії щодо розробки і випробування збройових систем космічного базування.

Раніше ми писали, що можливий напад РФ з кримського напрямку було б "занадто драматичним кроком для Кремля", тому цього не станеться

Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

Курт Волкер

"Звичайно, Росія має всі для цього (для атаки материкової України з Криму, -  ред.), але це вже занадто драматичний крок. Вони докладають величезні зусилля, щоб досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може не вистачити. Тому, напевно, це навряд чи відбудеться", - заявив дипломат США.

Він також нагадав, що РФ веде агресію проти України не тільки на полі бою, але і в тилу, використовуючи гібридні методи.

"Все це відбувається у формі насильства, із застосуванням збройних сил, розвідки, кібератак. Більше того, вони вдаються до економічних махінацій і корупції, щоб і далі ослаблювати Україну. Думаю, що саме цим Росія і займається. Не можу сказати, що ми досягли якийсь мирної або статичної ситуації. Конфлікт досі активно розвивається", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, Євросоюз зробив термінове заяву після нових домовленостей в Мінську: "Росія повинна...".

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