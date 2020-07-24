РФ на навколоземній орбіті провела випробування противоспутникової зброї

Росіяни продовжують розробляти збройні системи космічного базування, чим створюють загрозу для США і союзників, передає dw.com.

Випробування, проведені росіянами, відбулися 15 липня.

Таку заяву 23 липня опублікувало космічне командування США

Від супутника РФ "Космос-2543" відокремився якийсь об'єкт – в заяві не зазначено, який саме. З цим об'єктом щось зробили – точно не написали, що саме. Але в США наполягають, що є неспростовні докази, що це були саме випробування зброї. Адже поведінка російських супутників повністю не відповідає заявленим завданням і функціям.

Також в космічному командуванні звернули увагу на те, що супутникова система РФ, залучена до цього випробування зброї на орбіті – та ж, яка маневрувала поряд з урядовим супутником США на початку 2020 року.

Також випробування 15 липня – ще одне свідчення зусиль Росії щодо розробки і випробування збройових систем космічного базування.

Раніше ми писали, що можливий напад РФ з кримського напрямку було б "занадто драматичним кроком для Кремля", тому цього не станеться

Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

"Звичайно, Росія має всі для цього (для атаки материкової України з Криму, - ред.), але це вже занадто драматичний крок. Вони докладають величезні зусилля, щоб досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може не вистачити. Тому, напевно, це навряд чи відбудеться", - заявив дипломат США.

Він також нагадав, що РФ веде агресію проти України не тільки на полі бою, але і в тилу, використовуючи гібридні методи.

"Все це відбувається у формі насильства, із застосуванням збройних сил, розвідки, кібератак. Більше того, вони вдаються до економічних махінацій і корупції, щоб і далі ослаблювати Україну. Думаю, що саме цим Росія і займається. Не можу сказати, що ми досягли якийсь мирної або статичної ситуації. Конфлікт досі активно розвивається", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, Євросоюз зробив термінове заяву після нових домовленостей в Мінську: "Росія повинна...".

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