Американское министерство юстиции намерено конфисковать объекты недвижимости, которые принадлежат скандальному украинскому олигарху Игорю Коломойскому
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Так, речь идет об офисных зданиях в Луисвилле, штат Кентукки, а также в Далласе, штат Техас. Их общая стоимость составляет около 70 миллионов долларов.
Чиновники из Минюста США утверждают, что Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым похитили 5,5 миллиарда долларов из принадлежащего им ПриватБанка. В результате этого, государству пришлось срочно возвращать эту сумму назад в банк и национализировать его, чтобы избежать финансового кризиса.
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«В течение нескольких лет Коломойский и Боголюбов сами себе выдавали кредиты в Приватбанке, которые не возвращали, либо возвращали, взяв новые», — говорится в сообщении.
Уточняется, что средства выводились при помощи специальной дочерней организации ПриватБанка на Кипре. Его национальный регулятор рассматривал как кипрский филиал банка. Выведенные средства инвестировались в бизнес и недвижимость по всему миру.
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Напомним, большая трагедия в семье Коломойского, что известно: "Душа покинула материальный мир".
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