Народный депутат из "Слуги народа" Евгений Шевченко поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, состоявшихся 9 августа в Беларуси

Нардеп опубликовал соответствующее поздравление у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!
Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!", - говорится в сообщении.

Пользователи резко отреагировали на это преждевренменное поздравление. 

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"Ну навіщо, перед батька в пекло?..."; "Преждевременно, Евгений. Это если культурно", - пишут под постом нардепа.

Стоит отметить, не все коллеги Шевченко по фракции оценили такой поступок. Так, депутат Елизавета Богуцкая в комментариях негативно оценила такой поступок. В ответ Шевченко написал: "Соболезную".
 

Как известно, в результате голосования беларусы вышли на масштабные акции протестов по всей стране, заявив, что результаты сфальсифицированы. Произошли массовые стычки с ОМОНом, появляется информация о погибших и пострадавших демонстрантах.
 
Ранее мы сообщали, в ходе ночных протестов в Беларуси силовики применяли против протестующих пули, светошумовые гранаты и водометы.

В сети сообщили, что результате протестов в Беларуси есть погибший. Им оказался молодой человек, на которого наехал автозак. Стало известно имя погибшего - Евгений Заичкин.

Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by.