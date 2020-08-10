Народный депутат из "Слуги народа" Евгений Шевченко поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, состоявшихся 9 августа в Беларуси
Нардеп опубликовал соответствующее поздравление у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
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"Ну навіщо, перед батька в пекло?..."; "Преждевременно, Евгений. Это если культурно", - пишут под постом нардепа.
Как известно, в результате голосования беларусы вышли на масштабные акции протестов по всей стране, заявив, что результаты сфальсифицированы. Произошли массовые стычки с ОМОНом, появляется информация о погибших и пострадавших демонстрантах.
В сети сообщили, что результате протестов в Беларуси есть погибший. Им оказался молодой человек, на которого наехал автозак. Стало известно имя погибшего - Евгений Заичкин.
Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by.
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Как сообщала Politeka, названы результаты честного подсчета голосов в Беларуси, кто стал президентом: «Это однозначная победа!»