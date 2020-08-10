Народный депутат из "Слуги народа" Евгений Шевченко поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, состоявшихся 9 августа в Беларуси

Нардеп опубликовал соответствующее поздравление у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!

Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!", - говорится в сообщении.

Пользователи резко отреагировали на это преждевренменное поздравление.

Стоит отметить, не все коллеги Шевченко по фракции оценили такой поступок. Так, депутат Елизавета Богуцкая в комментариях негативно оценила такой поступок. В ответ Шевченко написал: "Соболезную".



Как известно, в результате голосования беларусы вышли на масштабные акции протестов по всей стране, заявив, что результаты сфальсифицированы. Произошли массовые стычки с ОМОНом, появляется информация о погибших и пострадавших демонстрантах.

Ранее мы сообщали, в ходе ночных протестов в Беларуси силовики применяли против протестующих пули, светошумовые гранаты и водометы.