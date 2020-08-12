"Слуг народа" обязали прийти на концерт по случаю Дня независимости Украины, и этот вопрос взял под личный контроль президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию политического эксперта Андрея Смолия.

Так, Смолий опубликовал скриншот сообщения главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрея Арахамии. В сообщении говорится о том, что присутствие "слуг" на концерте является обязательным, и это лично проконтролирует глава государства Владимир Зеленский.

"Друзья, только что вышел от президента. 24.08.2020 - торжественное участие ВСЕХ депутатов "Слуги народа" в праздничном концерте. 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР. Полная явка на оба события обязательна. Лично на контроле у президента", - говорится в сообщении.

Политический эксперт Андрей Смолий прокомментировал это сообщение, отметив сходство политики руководства партии Зеленского с КПСС.

"Явка обязательна". Как во времена КПСС. Хотя чем "слуга" Зеленского отличается от компартии СССР. Ничем. Вместо нормального парада, демонстрации мощи и развития армии, они устраивают концерты", - написал он.

Также Смолий подчеркнул, что "на личном контроле" у Зеленского оказался такой вопрос как концерт, а не обороноспособность государства, не борьба с коронакризисом, не социальная политика и не внешние отношения.