"Слуг народа" обязали прийти на концерт по случаю Дня независимости Украины, и этот вопрос взял под личный контроль президент Владимир Зеленский
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию политического эксперта Андрея Смолия.
Так, Смолий опубликовал скриншот сообщения главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрея Арахамии. В сообщении говорится о том, что присутствие "слуг" на концерте является обязательным, и это лично проконтролирует глава государства Владимир Зеленский.
"Друзья, только что вышел от президента. 24.08.2020 - торжественное участие ВСЕХ депутатов "Слуги народа" в праздничном концерте. 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР. Полная явка на оба события обязательна. Лично на контроле у президента", - говорится в сообщении.
Политический эксперт Андрей Смолий прокомментировал это сообщение, отметив сходство политики руководства партии Зеленского с КПСС.
"Явка обязательна". Как во времена КПСС. Хотя чем "слуга" Зеленского отличается от компартии СССР. Ничем. Вместо нормального парада, демонстрации мощи и развития армии, они устраивают концерты", - написал он.
Также Смолий подчеркнул, что "на личном контроле" у Зеленского оказался такой вопрос как концерт, а не обороноспособность государства, не борьба с коронакризисом, не социальная политика и не внешние отношения.
Напомним, Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев: "не имели ничего, но народ...".
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Бунт против результатов ЗНО-2020, объявлен судьбоносный вердикт: к чему должны быть готовы украинцы
Измученная Заворотнюк ошарашила странным видом: "Ходит по дому в..."
"Сваты" понесли большую потерю, Женька осиротела: что случилось с главной героиней
Фигуристая Семенович подразнила пышным бюстом в бане, купальник чуть не треснул: «Париться надо без…»
Ранее Politeka сообщала, что "Слуга народа" поздравил Лукашенко, разгон Майдана с жертвами не помеха: "Спасибо Вам за...".
Также Politeka писала, что "Слуг народа" собираются аннулировать: что грозит партии Зеленского.