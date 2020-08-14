Андрей Бузаров на своей странице в Facebook рассказал, кому уходят голоса избирателей, разочарованных в партии "Слуги Народа".
"Ситуация складывается таким образом, что разочаровавшиеся избиратели «Слуги народа», или же те, кто попросту не желают поддерживать Ирину Верещук, и к ним добавляются сторонники других «старых» партий, попросту видят в Пальчевском альтернативу, представителя анти-истеблишмента, как год назад увидели в действующем президенте. Такой запрос был тогда, он остаётся и сейчас", - считает политолог.
Также эксперт прокомментировал рейтинг кандидатов в мэры.
"Что касается личных рейтингов, то действующий мэр Кличко по-прежнему лидирует, однако второе место продолжает уверенно удерживать Андрей Пальчевский, и только за ним идут Ирина Верещук и Александр Попов.
Возможно, это связано с определенными изменениями как минимум на уровне риторики ура-патриотического лагеря в виде партии Порошенко и самого Удара. Видимо, партия бывшего президента поняла, что у них нет кандидата, которого они могли бы реально выставить против Кличко в Киеве", - резюмировал Андрей Бузаров.
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Напомним, вчера Центр Разумкова представил свежие рейтинги политических предпочтений киевлян. Согласно исследованию, в городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Перемога Пальчевского", "Сила и Честь", ВО "Батькивщина".