Президент Беларуси Александр Лукашенко решил обратиться за помощью к Путину
Как пишет Politeka.net, на срочном совещании Лукашенко заявил, что ему нужно связаться с российским президентом Владимиром Путиным.
«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», - заявил Лукашенко.
По его словам, протесты, которые продолжаются в стране, угрожают не только Беларуси, но и Союзному государству. Он подчеркнул, что защита Беларуси – это защита всего Союзного государства и пример другим. Луашенко считает, что протесты могут распространиться и на другие страны, если ситуацию в Беларуси не взять под контроль.
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Также во время совещания Лукашенко высказал мнение, что ситуацию контролируют извне. Он отметил, что большинство протестующих не понимают, что происходит, так как ними управляют другие люди. Лукашенко напомнил, что о нем сейчас якобы активно распространяют фейки.
«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы же методички читали цветных революций», – добавил Лукашенко.
Напомним, что после выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, в стране не прекращаются акции протеста. В первые дни протестов акции сопровождались столкновениями с силовиками, много мирных митингующих пострадало. Люди не верят в результаты голосования, согласно которым значительное преимущество на выборах получил действующий президент Александр Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.
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