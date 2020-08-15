Президент Беларуси Александр Лукашенко решил обратиться за помощью к Путину

Как пишет Politeka.net, на срочном совещании Лукашенко заявил, что ему нужно связаться с российским президентом Владимиром Путиным.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», - заявил Лукашенко.

По его словам, протесты, которые продолжаются в стране, угрожают не только Беларуси, но и Союзному государству. Он подчеркнул, что защита Беларуси – это защита всего Союзного государства и пример другим. Луашенко считает, что протесты могут распространиться и на другие страны, если ситуацию в Беларуси не взять под контроль.

Также во время совещания Лукашенко высказал мнение, что ситуацию контролируют извне. Он отметил, что большинство протестующих не понимают, что происходит, так как ними управляют другие люди. Лукашенко напомнил, что о нем сейчас якобы активно распространяют фейки.

«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы же методички читали цветных революций», – добавил Лукашенко.

Напомним, что после выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, в стране не прекращаются акции протеста. В первые дни протестов акции сопровождались столкновениями с силовиками, много мирных митингующих пострадало. Люди не верят в результаты голосования, согласно которым значительное преимущество на выборах получил действующий президент Александр Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

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