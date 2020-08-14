Президент Білорусі Олександр Лукашенко повторює долю колишнього президента-втікача України Віктора Януковича

Як передає Politeka, таку думку висловила журналістка та дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман на своїй сторінці в соцмережі.

Вона наголосила, що в нещодавньому інтерв'ю Дмитру Гордону Лукашенко акцентував на тому, що ніколи не повторить долю українського президента і не втече.

"З усіх лідерів різних країн Лукашенко, свідомо чи ні, вже тоді приміряв на себе біографію саме Януковича. І зараз він робить його ж фатальні помилки", - вважає журналістка.

Вона наголосила, що свого часу Янукович побиттям студентів отримав справжній масовий Майдан - і тепер президент Білорусі звірствами силовиків спровокував людей виходити на протести і страйки.

"Умовно кажучи, якщо відразу після виборів на вулиці хлинула активна молодь, то сьогодні своєю жорстокістю Лукашенко змусив вийти їхніх батьків. Можливо, до цього їх не цікавила політика. Вони дозволяли і прощали йому 26 років його авторитарне управління, але вони не пробачать тортури і приниження своїх дітей і онуків", - написала Бацман.

Журналістка прогнозує, що Лукашенко повторить долю Януковича та втече з країни, при цьому припускає, що це може бути Китай.

"Знову ж, для уважних. В інтерв'ю Лукашенко, відповідаючи на питання, куди б він теоретично побіг, в першу чергу, назвав Китай. Стежимо за подіями", - додала вона.

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