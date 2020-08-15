Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі

Крім того, винних у фальсифікації результатів, а також силових розгонах протестувальників обіцяють покарати санкціями, в частності під ударом також може опинитися президент Білорусі.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеф Борель в Twitter.

"ЄС не приймає результати виборів. Починається робота з покарання винних у насильстві і фальсифікації", — написав Жозеп Боррель.

Санкційні списки вже формуються і зовсім скоро стануть відомими конкретні прізвища.

Зазначимо, раніше про санкції ЄС повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. Він заявив, що жителі Білорусі продемонстрували своє прагнення до демократичних змін.

"Жорстоке придушення мирних протестів і придушення опозиції неприпустимо. В якості важливого кроку ЄС вирішив підготувати обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів", – підкреслив міністр.

Також раніше повідомлялося, що колишній президент Литви Даля Грибаускайте закликала Олександра Лукашенка покинути свій пост. Таким чином політик відреагувала на протести, що відбуваються в Білорусі.

"Диктатор з закривавленими руками. Ти вирішив свою долю – у тебе немає майбутнього на білоруській землі", - написала політик у Twitter.

Нагадаємо, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".