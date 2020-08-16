У президента Украины Владимира Зеленского гневно ответили Александру Лукашенко на обвинения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, чиновники из администрации Зеленского обратили внимание на "практически официальное" заявление Минска о том, что Украина призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси.
«Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание", - говорится в сообщении.
У Лукашенко, в частности, поинтересовались о том, "при чем здесь Украина", если ситуация касается сугубо внутренних дел Беларуси. А вот само заявление было расценено как провокацию.
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Уточняется, что Украина не вмешивается в вопросы о выборах. А обвинения во вмешательстве могут лишь еще больше вызвать недоверия до избирательного процесса внутри самой страны.
В то же время Украина обвинила власти Беларуси в том, что они передали "вагнеровцев" России, не обратив внимание на сотрудничество и близость наших народов.
Более того, решение властей расценили как демонстрацию "внутренних ценностей", поспешив при этом оставить вопрос риторическим.
Поэтому в Офисе президента посоветовали Лукашенко быть более корректным в выборе формулировок.
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