У президента Украины Владимира Зеленского гневно ответили Александру Лукашенко на обвинения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, чиновники из администрации Зеленского обратили внимание на "практически официальное" заявление Минска о том, что Украина призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси.

«Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание", - говорится в сообщении.

У Лукашенко, в частности, поинтересовались о том, "при чем здесь Украина", если ситуация касается сугубо внутренних дел Беларуси. А вот само заявление было расценено как провокацию.

Уточняется, что Украина не вмешивается в вопросы о выборах. А обвинения во вмешательстве могут лишь еще больше вызвать недоверия до избирательного процесса внутри самой страны.

В то же время Украина обвинила власти Беларуси в том, что они передали "вагнеровцев" России, не обратив внимание на сотрудничество и близость наших народов.

Более того, решение властей расценили как демонстрацию "внутренних ценностей", поспешив при этом оставить вопрос риторическим.

Поэтому в Офисе президента посоветовали Лукашенко быть более корректным в выборе формулировок.

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