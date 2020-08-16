В Беларуси продолжаются масштабные протестные акции против президента Александра Лукашенко
Как передает Politeka.net, 16 августа в столице Беларуси состоялись два митинга: Марш Свободы против Лукашенко, и другой - в его защиту.
На первый, по информации популярных беларусских телеграм-каналов, пришло порядка 200 тысяч человек. По данным МВД, в митинге в поддержку Лукашенко приняли участие 65 тысяч человек.
Протестующие заполнили всю площадь Независимости в Минске, где находится Дом правительства, ЦИК. Отмечается, что в целом обстановка - мирная. Ранее на этой же площади собирались приверженцы Лукашенко.
У протестующих всего три требования к президенту:
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- немедленная свобода всем задержанным и полит.заключенным;
- его отставка;
- правосудие над виновными в убийствах и пытках.
"Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии", - заявила официальный представитель главного соперника Лукашенко Светланы Тихановской Мария Колесникова.
В сети появились кадры, как сотни тысяч людей идут маршем по Минску. Огромная колонна людей двинулась к площади Независимости и скандировала "Лукашенко в автозак!"
Также стоит отметить, в продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа. Страйк продлится, пока не будут выполнены вышеупомянутые требования.
Ранее мы сообщали, на митинг в поддержку Лукашенко "согнали" работников госпредприятий - под угрозой их увольнения.
Во время мероприятия Лукашенко заявил с трибуны, что "впервые в жизни" становится перед людьми на колени.
"Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!", - сделал эмоциональный выпад "бацька", правда, в действительности на колени он так и не встал.
Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.
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