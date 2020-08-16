В сети появилось громкое высказывание одной из участниц митинга в поддержку беларусского президента Александра Лукашенко

Женщина, на удивление похожая как две капли воды с женой беглого украинского гаранта Виктора Януковича Людмилой, всколыхнула сеть резким заявлением.

"Я считаю, что нужно пожестче с ними. Нормальные дети сидят дома. Почему-то у меня все дома сидят... Им оплатили... наркоманки, идут выпить, им оплатили. Они идут и все! От безделья идут!", - заявила возмущенная протестами жительница Беларуси, ссылаясь на то, что информацию черпает в интернете и по телевизору.

"Они сами говорят, сама же молодежь хвастается... Я же вижу. По 50 евро им дают. И сейчас 120 тысяч евро Прибалтика опять сюда выслала. Это я в интернете прочитала. И тысячу солдат Америка прислала в Польшу. Для чего? Чтобы нас загубить. Поэтому молодежь надо воспитывать, плохо воспитали. На протесты не ходила, все по телевизору глядела... и мне рассказывали. Я считаю, что надо жестче", - подытожила "Янукович".

Примечательно, что в сети сравнили спич этой представительницы "пролукашенковской" стороны с высказыванием Людмилы Янукович 16-летней давности. Тогда последняя, выступая на митинге против Оранжевой революции в Украине, заявляла подобные вещи. "Видимо, кремлевские методички одни и те же", - отреагировали пользователи.

"Я из Киева, я могу вам сказать, что там делается... Там просто оранжевый шабаш! Горы апельсинов! Они непростые, эти апельсинки наколотые. Люди берут один апельсин, съели, взяли другой и оно тянется и тянется рука... На площади началось массовое отравление! Людей везут в больницу с менингитом. До чего мы дожили! И стоят... глаза просто лубяные!", - заявляла с трибуны в свое время Людмила Янукович.

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