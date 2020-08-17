Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого так и не зарегистрировали для участия в президентских выборах, уехал в Киев

Однако тут ему припомнили его слова о войне на Донбассе, передает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал «Политика Страны».

Как известно, в эфире «4 канала» 13 августа он заявил, что рассматривает происходящее на Донбассе «как гражданскую войну, где воюют граждане одной и той же страны». Что касается вмешательства России, то, по словам Цепкало «там, наверное, оно есть»:

«Там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса».

Теперь же в украинской столице к политику подошла группа мужчин, один из которых заявил, что «быстро находит тех, кто имеет намерения "раскачивать ситуацию"».

На вопрос, кто воюет с Украиной, Цепкало ответил, что это делает Россия.

«Мы вам поможем выехать с Украины, чтобы было быстрее, чтобы вы не выражались так», – обещает один из мужчин.

В свою очередь белорусский оппозиционер сказал, что ему задавали вопросы, в которых «он не разбирается», и извинился.

Активисты потребовали, чтобы Цепкало опроверг слова о «гражданской войне» в своем Фейсбуке и назвал все своими именами, то есть войной России против Украины.

«У нас погибших более 14 тысяч, раненых…», – говорит собеседник белоруса, на что тот отвечает, что знает обо всей ситуации.

Напомним, конкурент Лукашенко поддержал наемников Путина и взмолился о помощи.

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