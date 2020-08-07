Незарегистрированный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало попросил Путина поддержать «свободные выборы» и засудить «антироссийскую политику»

Соответствующее письмо он написал российскому президенту и гражданам РФ, передает ряд росСМИ.

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз «плечо» Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику», – в частности говорится в нем.

Более того, в письме Цепкало открыто заступился за 33 наемников из ЧВК «Вагнер», заявив, что тех якобы арестовали по надуманным обвинениям. Комментируя задержание боевиков, оппозиционер подчеркнул:

«Этих россиян Лукашенко решил «грязно» использовать в своих внутриполитических играх для борьбы с альтернативными кандидатами и ужесточения им уголовных статей. Сегодня, выступая перед Национальным собранием и приглашенными во Дворце Республики, он снова упрекнул российские власти во лжи, когда говорил о целях появления российских «наемников» в Беларуси».

По его словам, Александр Лукашенко никогда по-настоящему не планировал строить с Россией «честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения», а лишь занимался политическими играми, чтобы получить максимум выгоды для своего режима.

Отметим, что на своем сайте политик это письмо не публиковал.

Как стало известно в конце июля, Цепкало уехал с семьей из Беларуси в Москву, чтобы его не арестовали. На данный момент, по информации российских журналистов, он находится в Киеве.

Ранее мы писали, что власти России возмущены возможностью передачи членов ЧВК "Вагнера" Киеву. В частности, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова надеется на то, что Беларусь в данном конкретном случае поступит как "стратегический партнер России".

"Я отслеживаю ситуацию. Считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИД и других наших органов", – заявила она.

Напомним, Лукашенко переборщил с откровенностью и выдал все, что думает о Зеленском и Путине: «Мне его жаль».

Как сообщала Politeka, Янукович сделал пакость Лукашенко, который его поддерживал.

Также Politeka писала, что Лукашенко после подлости от РФ заявил о готовности к конфликту: "Мы сделали выводы".