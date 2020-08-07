Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов был приютить Виктора Януковича во время Революции Достоинства, он созванивался с президентом беглецом и поддержал его

Об этом Лукашенко рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я его поддерживал во время Майдана, откровенно вам говорю, потому что я не хотел, чтобы революция эта произошла. Я ему расписал все, что будет", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко также простил Януковича за инцидент с визитом в Чернобыль, когда тогдашний украинский президент не пустил белоруса в Украину.

"Я ему простил все. Когда он меня пригласил в Чернобыль на совещание, а потом Запад на него надавил… Ну что там Лукашенко… Он отказался принимать меня в Украине, а когда я сказал, что не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой в Украину и приказал поставить самолет для взлета, он закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил", - сказал он.

Напомним, в 2011 году Лукашенко не приехал в Украину на 25-летие Чернобыльской катастрофы. Тогда это объяснили якобы обидой на Януковича, из-за которого Лукашенко не смог попасть на конференцию Евросоюза в Киеве 19 апреля.

"Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб. Ну, всякое бывает в жизни... Человек допустил слабину. Нельзя быть злопамятным. Поэтому не скажу, что у нас сегодня плохие отношения", - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко говорит, что готов был приютить Януковича в 2014-м году.

"Конечно (приютил бы. - Ред.)... Янукович, конечно, виноват. Допустил и политику проводил такую… но так нельзя", - сказал президент.

При этом Лукашенко утверждает, что не стал бы бежать со страны.

"У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович… Меня могут и застрелить... Это моя земля. И я не побегу. И люди должны знать, что я не побегу", - заявил он.

Напомним, Лукашенко набросился на украинцев из-за Крыма и оправдал Россию: "Разве так защищают свою землю? Я бы..."

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