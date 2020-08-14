Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам
Как известно, оппозиционерка, которая, если верить экзит-полам и подсчетам голосов на тех участках, где не побоялись озвучить настоящие результаты, оставила Лукашенко далеко позади, вынуждена была уехать в Литву.
Телеграмм-канал «Украинский диалог» опубликовал новое обращение Тихановской, передает Politeka.net.
На видео она выглядит гораздо лучше, чем пару дней назад, когда угнетенная и перепуганная читала обращение к белорусам с листочка, призывая прекратить протесты, не выходить на площади и не противостоять милиции, а также уважать закон.
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Однако сейчас ее риторика круто изменилась.
«За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать «нет» старой власти. Но это случилось. Вы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор: по закону, мирно и с достоинством», – начала она свою речь.
Тихановская поблагодарила сотрудников своего штаба, штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, людей, которые голосовали за нее, силовиков, которые отказались участвовать в подавлении протестов, а также работников предприятий, устроивших общенациональную забастовку.
Оппозиционерка намекнула на то, кто является реальным победителем на этих выборах:
«Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила 60-70%, а в Новой Боровой 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит».
Тут же она раскритиковала действия силовиков и властей:
«Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая… Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов».
Участница предвыборной гонки призвала мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные протесты:
«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны!».
Как известно, на выходных в Беларуси прогнозируют пик протестов, поскольку люди разозлены беспределом силовиков.
Напомним, Тихановская отреклась от протестующих.
Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".
Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.