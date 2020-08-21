Президент Украины Владимир Зеленский решил "поиграть в доброго царя-батюшку"

Как передает Politeka, об этом заявил военный волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети.

Волонтер подчеркнул, что Министерство обороны Украины не может обеспечить украинских военных на Донбассе системами визуального и видеонаблюдения.

"Бинокли, монокуляры, трубы, вообще не закупаются. Нет денег. Поэтому это все оставили на плечах волонтеров и личного состава. Трубы разведчика, которые где-то есть на складах, получить практически невозможно. Но, при этом, по звонку Зеленского, Министерство обороны будет покупать три причала, которые раньше, до звонка, покупать не собиралось", - написал Доник.

Он подчеркнул, что из бюджета украинской армии вытянут деньги, которых не хватает на необходимое, и потратят их на "ненужные никому причалы".

"Потому что Зеленский решил поиграть в доброго царя-батюшку. Исключительно ради пиара перед местными выборами. Царя батюшку, решившего дать работу заводу "Укроборонпрома"... Того самого оборонпрома, в руководстве которого сидят люди Зеленского с огромными зарплатами и бодро рапортуют об успехах", - написал волонтер.

Также Доник добавил скриншот с официального сайта президента, где сообщается, что Зеленский в телефонном разговоре согласовал вопрос закупки причалов.

Напомним, Зеленский вступил в новую схватку с водителями и подключил СБУ: "Эпоха бедности закончится".

Ранее Politeka писала, что Зеленский показал, что сделал для страны, уколов Порошенко: "Без коррупционеров в шоколаде".

Также Politeka сообщала, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко.