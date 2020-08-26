Россия не оставляет попыток повернуть ситуацию на Донбассе в свою пользу

Встреча советников глав государств-участников Нормандского формата, которая должна біла достояться 28 августа в Париже, сорвалась

Основной причиной переноса встречи, озвученной в Офисе президента, стала якобы командировка советника президента Франции Эммануэля Бонна, однако, уверен ветеран АТО Алексей Петров, причина – совсем в другом.

Об этом украинский защитник написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Москва начала уклоняться от очередного раунда переговоров, несмотря на то, что на фронте уже месяц относительная тишина. Тем не менее, из-за стен Кремля уже прозвучало: "А мы не намерены!".

В сложившейся ситуации за объяснениями далеко ходить не надо.

«Хотелки российских оккупантов странным образом не воспринимаются в украинском парламенте как обязательная команда к действию. Выборы на Донбассе? Да не вопрос. Мы же только за. Но при соблюдении цепочки условий. Очень простых, кстати, условий. Разоружение незаконных вооружённых формирований и вывод российских оккупационных войск, читай деоккупация Донбасса. Восстановление контроля над частью государственной границы с российскими агрессорами. И вуаля. Можно говорить про выборы. Иначе никак...», – пишет ветеран.

Он подчеркивает, что такая ситуация совершенно не устраивает Кремль, у которого в руках регулятор громкости режима прекращения огня.

«А посему показательное перемирие от российских оккупантов может очень скоро закончится», – прогнозирует Петров, попутно отметив, что когда-то необходимо будет проводить выборы и в Крыму.

В свою очередь журналист Денис Казанский писал, что формальным поводом для срыва встречи в Париже выбрали постановление украинского парламента о проведении местных выборов, в котором Россия была названа страной-агрессором.

С ним солидарен и Аркадий Бабченко, который уверен, что Россия не пойдет ни на какие уступки по вопросу деоккупации Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими соглашениями прогресс, поэтому эти территории ждет новый кризис. Он напомнил, как еще ранее предупреждал, что РФ никогда не пустит на Донбасс миротворцев.

Напомним, Зеленский раскрыл, зачем общается с Путиным по телефону.

Как сообщала Politeka, Зеленский поразил заявлением о Донбассе перед новой встречей с Путиным.

Также Politeka писала, что в США пообещали вооружить украинцев до зубов, поставив ультиматум.