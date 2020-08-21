Президент Франции Эммануэль Макрон побаивается реализации украинского сценария в Беларуси

Об этом политик завил во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Диалог. UA».

По мнению Макрона, действующая власть Беларуси должна пойти на сотрудничество с оппозицией и договориться о проведении новых демократических выборов. При этом он обещает посредничество Европейского Союза между двумя противоборствующими сторонами: оппозицией и властью, а также не исключил привлечение к диалогу ЕСПЧ и Росии.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко уведомил французского коллегу, что не хочет никакого вмешательства ОБСЕ в политический кризис в Беларуси, несмотря на то, что, по словам Макрона, Путин одобрил такой шаг.

Ранее белорусский лидер так же жестко ответил Ангеле Меркель. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным он попросил, чтобы тот передал канцлеру Германии просьбу не вмешиваться в то, что происходит в Беларуси, поскольку, по словам Лукашенко, положительного эффекта это не принесет.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко выразил уверенность в том, что "власть никогда не падет".

«Они (противники действующей в Беларуси власти. - ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», - отметил он.

Мы также рассказывали, что военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов уверен, что Путин уже заслал своих вояк соседнюю страну.

По его словам, Лукашенко нужен российскому президенту, как воздух, поэтому, учитывая, что протесты не утихают, а набирают обороты. Россия уже начала вмешательство в ситуацию в Беларуси.

«Численность группировки российских войск там, по предварительным оценкам, составляет 14 – 15 тысяч человек. В Могилёве стоит российская авиагруппа, которая зашла туда еще в 2014 году. А в 2017-м после совместных российско-белорусских учений Запад-2017 Россия «забыла» на территории Беларуси дивизию, и теперь она рассредоточена по семи полигонам. Так что российские войска на территории Беларуси уже есть, однако Путин может их усилить», – констатирует полковник запаса.

Кроме того, очевидцы сообщают в соцсетях, что к границе Беларуси подтягиваются колонны российской военной техники. По их мнению, в ближайшее время она может проехать по улицам Минска для подавления протестов.

Напомним, "любовница" Лукашенко извинилась перед избитыми на протестах белорусами.

Как сообщала Politeka, Гиркин предложил Лукашенко "помощь" и назвал Беларусь частью России.

Также Politeka писала, что Макрон решил заставить Путина уйти с Донбасса.