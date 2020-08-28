Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои обещания перед народом
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил бывший советник главы РФ Андрей Илларионов в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, почти все обещания, которые давал Зеленский перед выборами, так и остались обещаниями.
"Его никто не тянул за язык. Он сам об этом сказал. Мы раз за разом видим, что те обещания, что он сделал, и которым поверили украинцы (не выполнены - ред.) … я не буду говорить о "весна придет и будем сажать". И кто посажен?.. Где выполнение этих обещаний? Это контракт его с украинским народом", - подчеркнул Илларионов.
Также он уверен, что отношения президента к народу должно изменится.
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"То, что он хорошо относится к своей супруге, замечательно. То, что он любит своих детей, замечательно. Но если ты становишься президентом, у тебя твоими родственниками становятся все граждане страны и ты должен переживать за них так же, как за своих близких", - отметил политик.
Ранее мы сообщали, что телеведущий Александр Масляков высказался о первом годе президентства Владимира Зеленского.
По его словам, за время правления Зеленского, Украина почти никак не изменилась.
"На мой взгляд, мало что изменилось на Украине, к великому моему сожалению. Не знаю, не наблюдаю, честно говоря, подробно. Но, мне кажется, говорить о том, что проблемы сразу или в течение года ушли куда-то, и независимая Украина во главе с независимым президентом Зеленским расцвела, - такого ощущения нет", - отметил он.
Напомним, Зеленский удивил новым скандальным назначением: бывший КВНщик и человек Яценюка.
Как сообщала Politeka, всплыли неизвестные детали конфликта Зеленского с Масляковым: «Был предан анафеме».
Также Politeka писала, почему Зеленский поссорился с Масляковым.