Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои обещания перед народом

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил бывший советник главы РФ Андрей Илларионов в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, почти все обещания, которые давал Зеленский перед выборами, так и остались обещаниями.

"Его никто не тянул за язык. Он сам об этом сказал. Мы раз за разом видим, что те обещания, что он сделал, и которым поверили украинцы (не выполнены - ред.) … я не буду говорить о "весна придет и будем сажать". И кто посажен?.. Где выполнение этих обещаний? Это контракт его с украинским народом", - подчеркнул Илларионов.

Также он уверен, что отношения президента к народу должно изменится.

"То, что он хорошо относится к своей супруге, замечательно. То, что он любит своих детей, замечательно. Но если ты становишься президентом, у тебя твоими родственниками становятся все граждане страны и ты должен переживать за них так же, как за своих близких", - отметил политик.

Ранее мы сообщали, что телеведущий Александр Масляков высказался о первом годе президентства Владимира Зеленского.

По его словам, за время правления Зеленского, Украина почти никак не изменилась.

"На мой взгляд, мало что изменилось на Украине, к великому моему сожалению. Не знаю, не наблюдаю, честно говоря, подробно. Но, мне кажется, говорить о том, что проблемы сразу или в течение года ушли куда-то, и независимая Украина во главе с независимым президентом Зеленским расцвела, - такого ощущения нет", - отметил он.

Напомним, Зеленский удивил новым скандальным назначением: бывший КВНщик и человек Яценюка.

Как сообщала Politeka, всплыли неизвестные детали конфликта Зеленского с Масляковым: «Был предан анафеме».

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