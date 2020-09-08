6 вересня Дніпровський осередок Національного Корпусу на бульварі Слави презентував кандидатів на місцеві вибори.



Дніпрян познайомили з командою і програмою партії. Так, на вибори з кожного району йдуть активні жителі цих районів, які вже протягом 6 років виконують роботу місцевих депутатів, змінюючи своє місто на краще.



Зокрема, Ігор Майденко, лікар-педіатр, зауважив, що за час існування партії Нацкорпус створив низку соціальних проектів. Найвідоміші – "Авангард" і "Міцна Родина".



"Ми розвивали місто і допомагали людям без міських грошей і депутатських повноважень. Стати депутатами міської ради – означає для нас продовжити нашу діяльність, тільки в значно більших масштабах, маючи можливість реально впливати на рішення міської влади", – сказав він.