Александр Лукашенко неожиданно припомнил, как якобы убеждал Владимира Зеленского в невраждебности лидера России Владимира Путина

Скандальный политик, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение, рассказал об этом в интервью российским пропагандистам.

При этом он уверяет, что Путин просил его поддержать президента Украины на старте его политической карьеры.

"Даже Зеленский начинает меня поучать. Которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин. Говорил: "Ты его поддержи там, там, молодой, неопытный, договоримся. Ты поговори с ним. Ну, так, по-отечески". Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", – возмутился Лукашенко.

При этом он клянется, что делал все возможное, чтобы убедить Зеленского в якобы добрых намерениях Путина по отношению к Украине. Белоруский политик убежден, что президенту РФ не нужны территории Украины. Также он обиделся на осуждение в Украине насилия над участниками акций протеста в Беларуси.



"Я поехал на Форум регионов туда, поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет никакой цели Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. У Путина хватает России! Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали. Я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах – заявление! Почему это происходит? Американцы написали ему", – заявил он.

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

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