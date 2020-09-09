Якщо Білорусь "впаде", Росія буде наступною
Як передає Politeka, такі прогнози висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ.
Так, Лукашенко заявив, що якщо його країна "впаде", потім те ж саме трапиться і з Росією. На його думку, російській владі не вдасться впоратися з опозиційними протестами у себе в країні, тавін закликав її "не розслаблятись".
"Ви не розслабляйтеся. У вас теж скоро певні політичні події, а може бути, і на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія", - сказав він.
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За словами Лукашенка, якщо російська влада думає, що їй під силу впоратися з опозиційними протестами, то вона помиляється. Адже ні в кого немає можливості блокувати Telegram-канали, які, на його думку, пов'язані з акціями протесту і опозицією в різних країнах.
Як відомо, після виборув, які відбулись у Білорусі 9 серпня, країну охопили масові протести, які тривають вже майже місяць. Учасники мітингів виходять на вулиці, тому що не згодні з результатами виборів, на яких Лукашенко нібито отримав більше 80% підтримки.
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