Россия, оккупировавшая Крым, пожаловалась в ООН на Украину из-за ситуации с водой на полуострове

В Организацию Объединенных Наций обратился совет по правам человека при президенте РФ, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ. Письмо адресовано верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет Херия и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Оккупанты на полном серьезе просят европейских чиновников «защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове».

Авторы обращения указывают на тот момент, что решить проблему с обеспечением полуострова водой могла бы река Днепр, однако подачу воды из нее на полуостров украинские власти прекратили после оккупации Крыма россиянами, перекрыв Северо-Крымский канал.

Приближенные Путина называют такие действия Киева «неправовыми, антигуманными и политически мотивированными».

В России упорно игнорируют тот факт, что оккупированные территории должна обеспечивать всем необходимым страна-оккупант. Однако в Москве уже заявили, что крымчанам не видать переброски воды с материка, поскольку в Ростовской области и Краснодарском крае с водой в этом году тоже проблемы.

Что же касается строительства системы опреснения морской воды, то оккупанты назвали его очень затратным проектом и даже не стали обнадеживать жителей полуострова обещаниями.

Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму запустили на телевидении ролики, в которых призывают не тратить воду, набирая ванны, а мыться в душе. Все это – с целью экономии.

Напомним, оккупанты устроили беспредел в Крыму, местные забили тревогу.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.