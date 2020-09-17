Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с народным депутатом от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александром Юрченко

Он заявил, что пойманные на взятке больше не смогут уйти от ответственности.

«Традиционно коррупционного «если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, она не обеднеет» больше не будет. Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку – сядешь», – написал глава государства в соцсети.

Президент уверяет, что больше нет «крыш», прикрытия или административных возможностей, а значит, исключений из правила «взял взятку – сядешь» больше не будет. Он напомнил о том, что перед выборами народу было обещано окончание старых коррумпированных времен.

«Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать «исключением» из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили - за взяточничество будет очень больно».

Он выразил надежду на то, что НАБУ, САП и Офис Генпрокурора активнее возьмутся за борьбу с коррупцией.

«Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадки, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - более правоохранительной конкретики. Более показательных «посадок». Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит», – подытожил Зеленский.

И хотя президент не называет в обращении никаких фамилий, становится понятно, что речь идет о депутате из партии «Слуга народа» Александре Юрченко, помощника которого НАБУ разоблачило во взяточничестве. По информации следствия, тот выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев предупредил украинцев о масштабной афере.

Также Politekа писала, что Зеленский отчитался о больших успехах.