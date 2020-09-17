Этот факт из прошлого может усугубить и без того незавидное положение нардепа

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Юрченко, вокруг котрого гремит скандал относительно вымогательства взятки, раньше уже имел проблемы с законом

25 ноября 2009 года будущий парламентарий попался на краже четырех бутылок пива «Старопрамен» в магазине «Каштан». Соответствующая запись появилась в этот день в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел, сообщает на своей странице в Фейсбуке главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Отмечается, что Юрченко Александр Николаевич, 1988 года рождения, был задержан за кражу из магазина по адресу Большая Васильковская, 92.

«4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела (с кем-то порешали), отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку», – пишет журналист.

По мнению Бутусова, именно этот нелицеприятный факт мог стать причиной того, что Офис президента не сразу дал добро на предъявление подозрения опальному нардепу.

«Вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов. Факт включения в списки Слуг людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании Слуг на местных выборах», – предполагает автор.

Сейчас Александр Юрченко находится у себя дома и всячески уклоняется от вручения ему подозрения детективами НАБУ.

Нежелание нардепа ни с кем общаться делает невозможным проверку этой информации, но Бутусов призвал «слугу народа» выходить за уведомлением и срочно давать интервью.

«Хорошо, шо не шапок», «Дешевле, чем шапка», «Сильная команда для сложных времен», – иронизируют в комментариях.

Как известно, НАБУ разоблачило помощника Александра Юрченко во взяточничестве. По информации следствия, тот выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что с теми, кто берет взятки, власть церемонится не будет, и все они сядут в тюрьму.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.

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