Цей факт з минулого може погіршити і без того незавидне становище нардепа

Народний депутат від Партії "Слуга народу" Олександр Юрченко, навколо якого гримить скандал щодо вимагання хабаря, раніше вже мав проблеми з законом

25 листопада 2009 року майбутній парламентарій попався на крадіжці чотирьох пляшок пива "Старопрамен" у магазині "Каштан". Відповідний запис з'явився в цей день в журналі реєстрації злочинів Голосіївського районного управління внутрішніх справ, повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Зазначається, що Юрченко Олександр Миколайович, 1988 року народження, був затриманий за крадіжку з магазину за адресою Велика Васильківська, 92.

"4 грудня 2009 року у справі була виписана відмова в порушенні кримінальної справи (з кимось порішали), відмовний матеріал номер 8908. На даний момент сам відмовний матеріал з якихось причин знищений. Однак наявність слідів реєстрації злочину робить необхідним службову перевірку", – пише журналіст.

На думку Бутусова, саме цей безсторонній факт міг стати причиною того, що Офіс президента не відразу дав добро на пред'явлення підозри опальному нардепу.

"Імовірно, час використовувався для зачистки деяких документів. Факт включення в списки Слуг людей з непорядними фактами в біографії, які приховувалися при висуненні в кандидати в депутати може завдати величезної шкоди нинішній виборчій кампанії Слуг на місцевих виборах", – припускає автор.

Зараз Олександр Юрченко перебуває у себе вдома і всіляко ухиляється від вручення йому підозри детективами НАБУ.

Небажання нардепа ні з ким спілкуватися унеможливлює перевірку цієї інформації, але Бутусов закликав "слугу народу" виходити за повідомленням і терміново давати інтерв'ю.

«Добре, шо не шапок», «Дешевше, ніж шапка», «Сильна команда для складних часів», - іронізують в коментарях.

Як відомо, НАБУ викрило помічника Олександра Юрченка у хабарництві. За інформацією слідства, той виступив посередником в отриманні 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту з переробки твердих побутових відходів і підбурюванні про надання 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів - членів комітету для підтримки зазначених поправок.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що з тими, хто бере хабарі, влада церемониться не буде, і всі вони сядуть у в'язницю.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.

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