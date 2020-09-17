Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з народним депутатом від пропрезидентської фракції "Слуга народу" Олександром Юрченком

Він заявив, що спіймані на хабарі більше не зможуть піти від відповідальності.

"Традиційно корупційного "якщо зайшов на посаду, то можеш трохи брати в кишеню державного, вона не збідніє" більше не буде. Може, хтось не почув? Тому ще раз. Кожен чиновник, міністр і депутат має великими літерами десь на собі відобразити просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар - сядеш", – написав глава держави в соцмережі.

Президент запевняє, що більше немає "криш", прикриття чи адміністративних можливостей, а значить, винятків з правила "взяв хабар – сядеш" більше не буде. Він нагадав про те, що перед виборами народу було обіцяно закінчення старих корумпованих часів.

"Забули? Так швидко? Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати "винятком" з цієї обіцянки і поводитися настільки зухвало? Хочу, щоб всі посадові особи, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи і запам'ятали - за хабарництво буде дуже боляче".

Він висловив надію на те, що НАБУ, САП й Офіс Генпрокурора активніше візьмуться за боротьбу з корупцією.

"Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат. Конкретний. Чи ні? Чи ми багато хочемо? Це ж не робота заради реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які у нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Тому що час на справедливість дуже швидко проходить", – підсумував Зеленський.

І хоча президент не називає у зверненні жодних прізвищ, стає зрозуміло, що йдеться про депутата з партії "Слуга народу" Олександра Юрченка, помічника якого НАБУ викрило у хабарництві. За інформацією слідства, той виступив посередником в отриманні 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту з переробки твердих побутових відходів і підбурюванні про надання 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів - членів комітету для підтримки зазначених поправок.

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