Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Юрченко до попадания в парламент «обслуживал» пять партий

Как сообщает Politeka, об этом заявил телеведущий Игорь Лесев в программе «Не добрый вечер».

«Юрченко хоть и юный, но 100% гон*он с богатым стажем. Я вот покопался в его биографии – это же прелестный патентованный дегенерат. Всю свою жизнь нигде толком не работал и ничего полезного не сделал. Закончил университет «Украина». Не хочу обидеть тех, кто там учится. Но учатся там те, кто не в состоянии поступить куда-то еще. Частное и бесполезное заведение, которое выпускает бесполезных обществу людей», - отметил он.

Кроме того, Лесев также рассказал, на кого именно учился будущий нардеп.

«Вот Юрченко получил диплом дизайнера и с этим дипломом пошел работать… курьером. Нет, курьеры – отличные ребята. Только я не пойму, зачем курьеру диплом о высшем образовании? В Киеве слесаря или сантехника хрен найдешь, зато каждый второй – дизайнер и фотограф. Но биография этого ассенизатора мне больше нравится другим – его всеядностью. Юрченко попал в помощники к депутату Шевченко от партии «Свобода». Затем был помощником у депутата Сотник от «Самопомочи». Потом был помощником депутата Денисенко от БПП. А в 15 году баллотировался в Киевсовет от партии УКРОП», - подчеркнул он.

После этого ведущий сравнил Юрченко с другим скандальным парламентарием – Богданом Яременко.

«Как там путана с мамбы писала? Се*с защищенный классика и орал. Аналь*ый – табу. Да, бородатый. Но разве для него существует табу? Малышу нужен пирог и няшки», - рассказал он.

Напомним, "слуга народа" Юрченко попался на краже пива из магазина, детали.

Ранее Politeka сообщала, что Зеленский пригрозил "слугам" из-за скандала с нардепом Юрченко.

Также Politeka писала, что нардеп от" Слуги народа " попал в громкий скандал с незаконными зданиями.