Ситуация с народным депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Юрченко показывает, что силовики занимаются ловлей на «слабо»
Как сообщает Politeka, об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга во время обращения в рамках программы «Чаплыга без питань».
«Что делать с Юрченко? Есть такое молодое и новое лицо в "Слугах народа", которое недавно попалось на пленке НАБУ. И теперь принято решение, что на время следствие он покинет ряды фракции. И, грубо говоря, не будет влиять на следствие. Стало известно, что Генпрокурор увидела повод, чтобы предъявить ему подозрение. А до этого даже в ЕРДР вносить не хотели. Кейс с этим товарищем Юрченко поднимает много глубинных и серьезных вопросов. Касательно того, что происходит в стране», - отметил он.
Сперва, утверждает Чаплыга, в данной ситуации нужно обратить внимание на методы, к которым прибегают силовики.
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«Начнем с того, а можно ли провоцировать взятку? И нормальный ли это вообще подход? Ведь, по большому счету, то, что записано на пленках - это провокация взятки. То есть это типичный вид деятельности нашего НАБУ. Вместо того, чтобы заниматься проверками, они занимаются «на слабо», - подчеркнул он.
До этого мы писали, что народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, отправится в тюрьму
Глава государства Владимир Зеленский заверил, что в данной ситуации нет "своих" и "близких" - каждый, кто получил взятку, должен понести наказание.
Напомним, "слуга народа" Юрченко попался на краже пива из магазина, детали.
Ранее Politeka сообщала, что Зеленский пригрозил "слугам" из-за скандала с нардепом Юрченко.
Также Politeka писала, что нардеп от" Слуги народа " попал в громкий скандал с незаконными зданиями.