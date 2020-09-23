Многие украинцы без восторга отнеслись к решению фронтмена группы ТіК Виктора Бронюка прорваться в политику

Об этом пишет Politeka.net.

Напомним, известный музыкант и автор хита "Олені" стал кандидатом в депутаты Винницкого городского совета от Партии винничан.

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба политической партии в соцсети Facebook.

"Знакомьтесь, первый номер Партии винничан в Винницкий городской совет Виктор Бронюк", – говорится в публикации политической силы.

Однако в соцсетях скептически отнеслись к этой новости. В комментариях провели параллель с "Кварталом 95" и с лидером группы "Океана Эльзы" Вакарчуком, который во второй раз "пролез" в Раду, а потом отказался от мандата народного депутата.

В частности, украинцы предупредили Бронюка, что после ошибок Вакарчука они больше не слушают песни "ОЭ".

"Раньше нравились песни Океана Эльзы. Полез в политику. Больше не слушаю. Не делайте ошибок Вакарчука", "Не бери пример с Вакарчука", "Виктор, зачем вам идти в мэры, вы идити лучше пойте на сцену", "Шоу-бизнес уже не тот", "Может не надо? Вы крутой рокер, зачем вам это?", "Зачем нам менеджеры? Давайте медиаперсон выберем...", Концертов нет, хоть в мэры", "Нам хватило 95 квартала", "Это будет продолжение, но еще и с пенсиями...", - написали поклонники в комментариях под публикацией партии.

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