Президент Украины Владимир Зеленский высказался о коммуникации, которую он ведет с президентом РФ Владимиром Путиным

По его словам, он ведет ограниченную коммуникацию с российским лидером Владимиром Путиным. При этом она имеет предметный характер.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, передает сайт президента.

Зеленский отметил, что общение с Путиным проходит в нормандском формате при участии Германии и Франции, а также в рамках двусторонних контактов. Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о транзите российского газа через Украину, а также о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля.

"Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - добавил Зеленский.

Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в тернопольскую область заговорил о минимальных зарплатах в Украине.

В частности, он напомнил, что с 1 сентября в Украине минимальная зарплата выросла до 5 тысяч гривен. При этом глава государства признал, что такой уровень оплаты труда является в нынешних реалиях достаточно скромным.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.