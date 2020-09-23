Президент Украины Владимир Зеленский высказался о коммуникации, которую он ведет с президентом РФ Владимиром Путиным
По его словам, он ведет ограниченную коммуникацию с российским лидером Владимиром Путиным. При этом она имеет предметный характер.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, передает сайт президента.
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Зеленский отметил, что общение с Путиным проходит в нормандском формате при участии Германии и Франции, а также в рамках двусторонних контактов. Именно в ходе прямых переговоров были достигнуты договоренности о транзите российского газа через Украину, а также о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля.
"Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - добавил Зеленский.
Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в тернопольскую область заговорил о минимальных зарплатах в Украине.
В частности, он напомнил, что с 1 сентября в Украине минимальная зарплата выросла до 5 тысяч гривен. При этом глава государства признал, что такой уровень оплаты труда является в нынешних реалиях достаточно скромным.
Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.
Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.
Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.