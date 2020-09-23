Президент Украины Владимир Зеленский призывает самопровозглашенную власть Беларуси провести повторные выборы президента

Кроме того, он добавил - если же протест проиграет Александру Лукашенко и тот останется президентом, то Беларусь ждут трагические последствия.

Об этом заявил Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny.

По словам Зеленского, протесты в Беларуси вызвали наибольший политический кризис в стране за время ее независимости.

"Такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны. События там уже имеют последствия для Европы. Мы видим, что возникла самый большой политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия", - уверен Зеленский.

Также Зеленский убежден, что в случае проигрыша протеста Беларусь ждет массовый отток населения и увеличение числа беженцев в соседних странах. Президент уверен, что число граждан, которые захотят уехать, будет исчисляться сотнями тысяч.

"Если сценарий будет отрицательным, это означает по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы", - предупредил президент Украины.

Зеленский призвал Лукашенко и других кандидатов не бояться новых и честных выборов, а также вести диалог с обществом.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.