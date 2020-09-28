Витольд Фокин вряд ли захочет уйти из Трехсторонней контакной группы по Донбассу, а Тищенко там не нужен

Как передает Politeka, такое мнение высказал журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью Obozrevatel.

Так, в ответ на то, что недавно Фокин заявил, что может уйти из состава ТКГ, если власти не будут прислушиваться к его мнению, Гармаш сказал, что это маловероятно.

Также журналисту напомнили, что в партии "Слуга народа" сказали, что если Фокин хочет уйти - никто никого насильно держать не будет. Затем также появилась информация, что место Фокина может занять народный депутат Николай Тищенко.

"Я не уверен, что Фокин захочет уйти. Хотя шансов на то, что его идеи начнут обсуждаться всерьез на уровне принятия решений в ближайшие годы я не вижу", - подчеркнул журналист.

Что же касается Тищенко, Гармаш намекнул, что включение его в состав ТКГ превратило бы переговоры по Донбассу на цирк.

"Но в каком вообще виде там может быть Тищенко... И главное - зачем? Если мы хотим и дальше превращать переговоры в цирк, давайте введем туда еще Рабиновича... Как говорится, чтобы сделать глупость очевидной, надо довести ее до абсурда", - сказал он.

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