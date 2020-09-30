Заявление замглавы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина о том, что Россия не воюет на Донбассе, вызвало огромный шквал возмущений и критики
По словам Фокина, на Донбассе Украине и ВСУ противостоят не войска РФ, а "боевики и наемники почти из 30 стран мира".
На такое утверждение отреагировал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, оставив на своей странице в социальной сети Фейсбук резкое обращение, не церемонясь в выражениях, передает Politeka.net.
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«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет, - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец. "Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины», – написал министр.
Он подчеркнул, что слова Витольда Фокина в последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.
«Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», – подытожил Аваков свое сообщение.
Как известно 87-летний бывший премьер-министр Украины и заместитель руководителя делегации Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе во время заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заявил:
«Подтверждений того, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу».
Фокин также назвал Россию «контрагентом», с которым Украина имеет «разногласия».
Ранее мы писали о том, что в партии "Слуга народа" сказали, что если Фокин хочет уйти - никто никого насильно держать не будет. Затем также появилась информация, что место Фокина может занять народный депутат Николай Тищенко.
Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.