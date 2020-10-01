Бывший лидер организации "Правый сектор" и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил о желании заменить Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу, чем вызвал бурную реакцию среди украинцев

Как передает Politeka, после новости о том, что Зеленский подписал указ об отстранении Фокина от переговоров в Минске, Ярош предложил главе государства свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ.

При этом он подчеркнул, что Минские договоренности - "это зло", и что нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую победу.

"Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе... Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не беспомощности и предательства", - написал Ярош на своей странице в соцсети. В комментариях живо отреагировали на слова Яроша. Кто-то поддержал инициативу командующего УДА, а кто-то выразил сомнения, что это даст какие-то результаты, и что Зеленский на это согласится. "Будут результаты, Ярош истинный сын Украины!", "Не дай бог, тогда мира никогда не будет", "Только его там и не хватало!", "Это еще подпишет ли Зеленский. Удачи тебе, Дима", "Дима, перед поездкой к этой нечести, сделай все необходимые прививки", "Ярош милитарист, а Украина и ее народ миролюбивые, его действия негативно скажутся на перемирии", "Мира нам не видать, как собственных ушей", "Было бы хорошо, но кукловоды не "дадут" добро", - пишут в комментариях.

Напомним, Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии битвы с Россией.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.