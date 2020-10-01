Бывший лидер организации "Правый сектор" и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил о желании заменить Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу, чем вызвал бурную реакцию среди украинцев
Как передает Politeka, после новости о том, что Зеленский подписал указ об отстранении Фокина от переговоров в Минске, Ярош предложил главе государства свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ.
При этом он подчеркнул, что Минские договоренности - "это зло", и что нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую победу.
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Напомним, Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии битвы с Россией.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.