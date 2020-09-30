Колишній лідер організації "Правий сектор" і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош запропонував Володимиру Зеленському свою кандидатуру у якості представника України в ТКГ

Як передає Politeka , про це Ярош написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, на думку Яроша, Мінські домовленості - це "зло для України", однак він міг би допомогти вийти "з цієї патової ситуації".

На думку українського політика, ісплементація "мінських домовленостей" може привести до народного повстання, а це, в свою чергу, призведе до нової крові. Тому Ярош пропонує своє бачення врегулювання ситуації на Донбасі.

"Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ... Звичайно, це нічого не вирішує. "Мінські домовленості" - це зло для України, і їх реалізація призведе до українського повстання, а отже, до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську перемогу", - наголосив Ярош.

На тлі цього командувач УДА запропонував главі держави свою кандидатуру в якості керівника української делегації у ТКГ.