Колишній лідер організації "Правий сектор" і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош запропонував Володимиру Зеленському свою кандидатуру у якості представника України в ТКГ
Як передає Politeka, про це Ярош написав на своїй сторінці в соцмережі.
Так, на думку Яроша, Мінські домовленості - це "зло для України", однак він міг би допомогти вийти "з цієї патової ситуації".
На думку українського політика, ісплементація "мінських домовленостей" може привести до народного повстання, а це, в свою чергу, призведе до нової крові. Тому Ярош пропонує своє бачення врегулювання ситуації на Донбасі.
"Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ... Звичайно, це нічого не вирішує. "Мінські домовленості" - це зло для України, і їх реалізація призведе до українського повстання, а отже, до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську перемогу", - наголосив Ярош.
На тлі цього командувач УДА запропонував главі держави свою кандидатуру в якості керівника української делегації у ТКГ.
"Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у Тристоронній контактній групі... Вважаю, що будь-які перемовини з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради", - наголосив він.
Як відомо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про виключення Вітальда Фокіна зі складу ТКГ.
Фокін представляв Україну в ТКГ по Донбасу протягом двох місяців. За цей час він встиг "прославитися" декількома скандальними заявами про Донбас і Крим. Останньою краплею стала заява, озвучена 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради. Тоді Фокін заявив, що "не бачить" підтвердження того, що на Донбасі Україна воює з Росією.
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Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.
Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.