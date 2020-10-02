Кандидат от пропрезидентской партии есть в базе "Миротворца"

Партия "Слуга народа" выдвинула на местные выборы в Николаеве кандидата, который внесен в базу "Миротворца"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост волонтера Ильи Зелинского в соцсети.

Так, на выборы в городской совет Николаева от партии "Слуга народа" баллотируется Егор Клецов, который в 2014 году называл российское вмешательство на Донбассе "братоубийственной войной", оправдывая при этом президента страны-агрессора Владимира Путина.

"В 14-м активно топил за "народ Донбасса", возил туда гуманитарку и призвал "оставаться дома" во время Саурки (боев за Саур-Могилу - ред.), Изварино и Иловайска. Теперь он баллотируется в горсовет по спискам от "Слуги народа", - сообщил волонтер.

В своих постах Клецов заявлял, что на Донбассе якобы идет "братоубийственная война". Кроме того, кандидат от "Слуги народа" не считает виновным в ее развязывании президента России Владимира Путина.

"Оставайтесь дома, ведь на Донбассе воюют такие же пацаны, только они защищают свои дома... просто свои дома...", - писал когда-то кандидат в горсовет Николаева.

Также в сети появились кадры с Клецовым в эфире телеканала боевиков на Донбассе "Новороссия ТВ".

Клецов есть в базе сайта "Миротворец", куда попадают боевики и их пособники.

"Пособник террористов и российских оккупантов. Антиукраинский пропагандист. Провокатор. Участие в информационных спецоперациях российского агрессора, а также пособничество стране-агрессору, что проявляется в действиях, направленных на дискредитацию государственных институтов Украины", - пишут о нем в "Миротворце".

Во время пророссийских митингов в 2015 году Клецов призывал украинский военных "сложить оружие".

"Основные подставные мотивы, раскручиваемые российской пропагандой в Украине: "мир любой ценой", "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией", - пишут о нем в "Миротворце".

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