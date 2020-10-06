Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет разговаривать с властями страны-агрессора - то есть с Путиным

Как передает Politeka, такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico Europe.

В разговоре с главой государства журналисты отметили, что украинцы хотят, чтобы их президент остановил войну, но когда слышат, что он начинает говорить со страной-агрессором, то фактически считают его предателем.

На это Зеленский ответил, что без разговора с РФ войну не остановить.

"Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить президент Украины с президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией. Уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией", - уверен президент.

По его словам, если Украина не будет говорить с Путиным, то не сможет полностью восстановить страну и деоккупировать территории.

По его мнению, определенные украинские СМИ делают все, чтобы "сорвать любые возможности диалога".

"Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат либо крупным финансовым структурам, либо политикам, которые были у власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат, к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - заверил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил из ТКГ Витольда Фокина, который проработал там два месяца и успел за это время сделать несколько скандальных заявлений о Донбассе и Крыме. Последней каплей стали слова Фокина о том, что он не видит подтверждений того, что на Донбассе Украина воюет с Россией. Это заявление вызвало шквал эмоций в украинской обществе и среди политиков, после чего глава государства отстранил Фокина от переговоров в ТКГ.

Также ранее Зеленского уже неоднократно критиковали за желание вести переговоры с Путиным и "смотреть в глаза" - мол, говорить с террористами нельзя, и это ни к чему не приведет.

Напомним, Сивохо высказался об увольнении Фокина: "Голос разума закричали и освистали".

Также Politeka сообщала, что Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как писала Politeka, в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.