Николаевский суд не позволил «Слуге народа» реализовать план нечистоплотной борьбы с партией «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах

Партии власти не удалось снять с выборов в городской совет Николаева своих главных оппонентов, говорится на официальном портале политсилы.

Так, представители «Слуги народа» в судебном порядке требовали снять с регистрации кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от ОПЗЖ. Однако Николаевский окружной административный суд отказал партии «Слуга народа» в удовлетворении ее иска.

«Сегодня власть ведет ожесточенную борьбу со своими политическими оппонентами, не гнушаясь никакими методами и приемами. "Зеленая" команда понимает, что кредит доверия, выделенный ей избирателями в прошлом году, исчерпан, а граждане давно разочарованы политикой действующей власти. Поэтому власть взяла на вооружение новый метод: преследование, давление, выбивание из предвыборной гонки тех, кто несет реальную угрозу режиму Президента Зеленского», – подчеркнул народный депутат Украины, руководитель Николаевской региональной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь», член Политсовета партии Юрий Загородний.