Украина отказалась рассматривать предложенною Россией «дорожную карту» по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе



С таким заявлением выступил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов, передает "Обозреватель" со ссылкой на российские СМИ.

Дипломат отметил, что в «Плане действий» якобы предложили к 28 октября согласовать последовательность шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности «в соответствии с Минскими соглашениями».

"Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения", - заявил Грызлов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил из ТКГ Витольда Фокина, который проработал там два месяца и успел за это время сделать несколько скандальных заявлений о Донбассе и Крыме.

Последней каплей стали слова Фокина о том, что он не видит подтверждений того, что на Донбассе Украина воюет с Россией.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.