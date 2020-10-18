Представление списков во время конференции 20 сентября «Слуги народа» сделало «мини-сенсацию». Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед. Один из них это Георгий Зантария. Известный спортсмен может серьезно усилить «слуг».

Очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют хороший рейтинг и чистый имидж, что добавляет команде баллов.

Кандидат в депутаты Киевсовета от партии «Слуга Народа», первый в истории независимой Украины чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая рассказал о трудностях адаптации и об истории своего успеха в Украине.

«Я приехал в Украину в 1994 году и пошел в первый класс. Приехал из абхазского городка Гали. Там была война, как в Донецке, - рассказал Георгий в интервью Рупору. - Приехал в Киев, отец здесь учился. Мама закончила Ленинградский мединститут. В Грузии у нас была состоятельная семья, но когда война началась, мы все бросили и уехали. Папа начинал таксистом, мама на рынке - со временем мама стала все-таки врачом. Жили в однокомнатной квартире. У нас все осталось там, в Абхазии. Мы думали, что переезжаем на время, но война затянулась на 25 лет».

В 1997 году в школе Георгия была создана секция по дзюдо, куда он и записался. «Философия дзюдо, как у японцев, - всегда созидать, - говорит Зантарая. - Тренер мой до сих пор работает с детьми. Меня перевели в более сильную школу, там я понял, что хочу стать спортсменом. Брат пошел в медицину. Сейчас работает хирургом».

Чтобы стать хорошим спортсменом, должны быть условия для тренировки. Георгий Зантарая стремиться развивать спорт и пытается сделать так, чтобы занятия по дзюдо были бесплатными для каждого ребенка.

«Если тренера не ищут спонсоров для своих школ, они останутся в таком же состоянии, как в 90-е. Сегодня мы сделали спортзал для ДЮСШ «Юный спартаковец». Во многом это удалось за счет моего имени. Люди доверились. Я б хотел создать центр единоборств, которого нет в Украине, организовать соревнования, которые проходят во многих городах Европы и мира, а у нас нет. Я б хотел, чтобы ребенок имел возможность выбирать, в какую секцию ему пойти, и чтобы это было доступно территориально и материально. Надо развивать инфраструктуру, чтоб не было так, что в районе есть зал футбола, а на гимнастику нужно ехать полтора часа», - поделился своими мыслями чемпион мира.