Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свое неучастие в президентском опросе в воскресенье, 25 октября

По словам председателя ВР, он не увидел рядом с избирательным участком волонтеров в специальных накидках, которые собирают мнения граждан.

"Ні, не відповідав на п'ять питань", - ответил Разумков журналистам. Также спикер отказался раскрывать свою позицию, какими бы были его ответы на пять вопросов, если бы он все же поучаствовал в опросе. Кроме того, он сказал, что не намерен искать волонтеров, которых по его словам "к сожалению" не увидел на участке.

"Теоретично, це ж закрите опитування... Мені є чим зайнятися... Мабуть, не вийде (принять участие в опросе - ред.)", - сказал глава ВР.

Напомним, одновременно с выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос, в котором гражданам предлагают ответить на следующие вопросы: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Ранее мы сообщали, в каком формате будет проходить опрос Зеленского. Так, в день выборов, у избирательных участков должны стоять волонтеры в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента" и проводить опрос избирателей, выходящих с участка.

При этом исключена любая агитация, а отвечать респонденты могут только по желанию. Избиратели получают анкету, которую должны заполнить и опустить в коробку для опроса.

Напомним, всеукраинский опрос Зеленского, президент раскрыл, что будет на выборах: "Нужно ли ввести..."

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