Мэр Киева Виталий Кличко отказался голосовать на выборах



Как передает Politeka.net, видеообращение действующий градоначальник столицы опубликовал на свое страничке Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

По его словам, такое решение он принял в связи с заболеванием "китайским" вирусом.

"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб. Участки в Киеве, кстати, уже открылись, ситуация нормальная", – поделился Кличко.

В то же время он призвал жителей столицы посетить избирательные участки и соблюдать карантинные меры.

"Наденьте маску, возьмите перчатки, ручку. Соблюдайте социальную дистанцию на участке", – подытожил Кличко.

Напомним, 24 октября Кличко получил положительный результат теста на вирус и сообщил, что уходит на самоизоляцию.

Отметим, что за все время эпидемии в Украине больше всего заболевших выявили в Киеве и Харьковской области.

За последние сутки в столице подтвердили 359 случаев заболевания.

Напомним, сегодня, 25 октября в Украине пройдут местные выборы. На этот раз украинцы будут выбирать не только мэров, голов сельских и поселковых советов, но и депутатов в советы всех уровней от общин.

Напомним, что украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз.

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