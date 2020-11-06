Украинцам рассказали, как власть давит на малый бизнес в то время, как в стране стремительно ухудшается эпидемическая ситуация с COVID-19
Политолог, советник Верховной Рады Украины, бывший член Кабинета Министров, а также глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что вместо борьбы с коронавирусом власть якобы продолжает давить на мелкий бизнес украинских граждан.
Об этом сообщают на канале "Politeka Online" в YouTube.
Руслан Бортник задался вопросом, почему украинская власть делает все нелогично. Он упомянул и президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что он не выполнил свои обещания.
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"Вы знаете, мы помним, что нам всем президент сказал, что мы все чуть ли не мастера спорта международного класса, по борьбе с коронавирусом. А сейчас мы превращаемся не просто в мастеров спорта, а в изгоев в этой части, в какой-то мере", - сообщает профессиональный политолог и эксперт Руслан Бортник.
Помимо этого, глава Украинского института анализа и менеджмента политики рассказал о том, что последние полгода, которые были выделены на борьбу с пандемией COVID-19, были потеряны.
Также политолог Руслан Бортник говорит о том, что "2/3 денег из карантинного фонда были потрачены на другие цели, прежде всего на дороги".
"Государство оказалось опять-таки не готовым, инфраструктурно не готовым, управленчески не готовым к новой волне эпидемии", - высказал свое мнение регулярный советник Верховной Рады Руслан Бортник.
Кроме этого, украинский политический деятель уточнил, что десятки тысяч медицинских работников в Украине массово увольняются. Причина в этом - высокая заболеваемость среди самих врачей.
"Государство должно было наработать за это время комплекс мероприятий, которые позволили бы более безопасно пользоваться транспортом, учреждениями. Ничего сложного", - поделился бывший член Кабинета Министров Бортник.
Напомним, что политолог Руслан Бортник рассказал, что деление Украины на "красные" зоны - не результативно.
Как сообщала Politeka, экс-член Кабмина Руслан Бортник высказался о возможном назначении Тигипко на должность премьер – министра Украины.
Также Politeka писала, что Руслан Бортник рассказал о возможных целях партии "Слуга Народа" в их поездке на Донбасс.