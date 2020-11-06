Политолог объяснил, почему в Украине ухудшается ситуация с пандемией

Украинцам рассказали, как власть давит на малый бизнес в то время, как в стране стремительно ухудшается эпидемическая ситуация с COVID-19

Политолог, советник Верховной Рады Украины, бывший член Кабинета Министров, а также глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что вместо борьбы с коронавирусом власть якобы продолжает давить на мелкий бизнес украинских граждан.

Об этом сообщают на канале "Politeka Online" в YouTube.

Руслан Бортник задался вопросом, почему украинская власть делает все нелогично. Он упомянул и президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что он не выполнил свои обещания.

"Вы знаете, мы помним, что нам всем президент сказал, что мы все чуть ли не мастера спорта международного класса, по борьбе с коронавирусом. А сейчас мы превращаемся не просто в мастеров спорта, а в изгоев в этой части, в какой-то мере", - сообщает профессиональный политолог и эксперт Руслан Бортник.

Помимо этого, глава Украинского института анализа и менеджмента политики рассказал о том, что последние полгода, которые были выделены на борьбу с пандемией COVID-19, были потеряны.

Также политолог Руслан Бортник говорит о том, что "2/3 денег из карантинного фонда были потрачены на другие цели, прежде всего на дороги".

"Государство оказалось опять-таки не готовым, инфраструктурно не готовым, управленчески не готовым к новой волне эпидемии", - высказал свое мнение регулярный советник Верховной Рады Руслан Бортник.

Кроме этого, украинский политический деятель уточнил, что десятки тысяч медицинских работников в Украине массово увольняются. Причина в этом - высокая заболеваемость среди самих врачей.

"Государство должно было наработать за это время комплекс мероприятий, которые позволили бы более безопасно пользоваться транспортом, учреждениями. Ничего сложного", - поделился бывший член Кабинета Министров Бортник.

Напомним, что политолог Руслан Бортник рассказал, что деление Украины на "красные" зоны - не результативно.

Как сообщала Politeka, экс-член Кабмина Руслан Бортник высказался о возможном назначении Тигипко на должность премьер – министра Украины.

Также Politeka писала, что Руслан Бортник рассказал о возможных целях партии "Слуга Народа" в их поездке на Донбасс.