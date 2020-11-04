Ученый спрогнозировал конец пандемии коронавируса и начало нормальной жизни

В частности, английский профессор Джулиан Гискокс с Ливерпульского университета успокоил людей, отметив, что коронавирус пойдет на спад и люди вскоре вернутся к нормальной жизни. При этом он назвал сроки, когда это может произойти.

Об этом он рассказал в интервью для издания ВВС.

По его прогнозам, мир может вернуться к некому "подобию нормальности" с коронавирусом к лету 2021 года. Он считает, что к "состоянию 2019 года" мы не вернемся еще на протяжении пяти лет.

"Мы можем вернуться к некоторой подобия нормальности до лета следующего года. Но мы не вернемся к состоянию 2019 года еще в течение пяти лет", – сказал Гискос.

При этом некоторые ученые считают, что для того, чтобы разобраться с вирусом, наш образ жизни, возможно, придется изменить навсегда, ведь мир не будет прежним.

Также ранее сообщалось, что врач-иммунолог Алла Волоха пояснила, что о необходимости введения локдауна стоит говорить, когда в больницах не останется свободных коек.

Хуже всего, что она прогнозирует увеличение количества больных на вирус, которое вскоре всколыхнет Украину.

Так, по ее прогнозам, до Нового года ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может дойти до отметки 15 тысяч, но о 20 тысяч рано говорить.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.